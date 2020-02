Ofício do MEC faz Universidades suspenderem concursos e pagamento de gratificações

247 - A chamada de professores aprovados em concursos nas Universidades e institutos federais está sendo suspensa pelas insituições de todo o país em função do ofício com orientação inédita sobre a execução orçamentária expedido pelo Ministério da Educação.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "dirigentes de universidades (...) dizem considerar a postura do governo Jair Bolsonaro um grave ataque às instituições, que pode estrangular suas atividades. Diante da situação, eles procuraram nesta segunda-feira (17) o TCU (Tribunal de Contas da União) para se informar sobre como proceder."

A matéria ainda informa que "o ofício que colocou as instituições sob indefinição data de 4 de fevereiro. Ele cita que a dotação do MEC para 2020 caiu de R$ 74,6 bilhões para R$ 71,9 bilhões na tramitação do Orçamento no Congresso e diz que as unidades vinculadas ao ministério —como as universidades e institutos federais— não devem contrair despesas que aumentem o gasto com pessoal se o montante não estiver devidamente autorizado."