Oito em cada 10 policiais dizem que vencedor nas urnas deve assumir a Presidência

Apoie o 247

ICL

247 - A grande maioria dos policiais brasileiros apoia a democracia e confia no processo eleitoral. Essa é uma das descobertas de pesquisa feita em agosto deste ano pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com profissionais de todas as forças policiais . As informações são do portal Metrópoles.

Os diretores da organização avaliam que o dado pode ser encarado como uma boa notícia em meio ao temor de golpe no Brasil e à proximidade das manifestações convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para o Dia da Independência.

Em 2021, a adesão de PMs às manifestações bolsonaristas no 7 de Setembro provocou reação de governadores, que tiveram de agir para controlar as tropas.

Quando chegou o dia, porém, não se tornaram públicas notícias de problemas com policiais, enquanto caminhoneiros que romperam barreiras e ocuparam a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, tentaram invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para as manifestações deste ano, que Bolsonaro convocou principalmente para Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, não há registros, até agora, de mobilização expressiva de profissionais da segurança pública. “Chegamos a 80,9% respondendo que não aceitam ruptura por golpe. Essa informação é importante”, assinala Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.