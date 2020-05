Olavo de Carvalho: coronavírus é “historinha de terror” criada para escravizar população

"O medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror para acovardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel", escreveu o guru de Jair Bolsonaro no Twitter edit

247 - Alinhado com o discurso de Jair Bolsonaro, o escritor Olavo de Carvalho, amenizou a pandemia do coronavírus. No mesmo dia em que o Brasil registrou 881 novas mortes pela doença, o astrólogo disse que o "suposto vírus mortífero" escraviza a população.

"O medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror para acovardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel", escreveu ele no Twitter.

A postagem de Olavo se alinha com o discurso de Bolsonaro, que já classificou a covid-19 como uma "gripezinha".

No momento, o Brasil é o sétimo País no ranking mundial de confirmações de coronavírus (178,2 mil) e o sexto em número de morte (12,4 mil).

