Olavo de Carvalho defende “cadeia” aos “canalhas” do STF e governadores

O guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, usou as redes sociais para pedir “cadeia” para os ministros do STF e para os governadores por causa da “quarentena inútil” contra o coronavírus. "O lugar desses canalhas é a CADEIA. Não é preciso Art. 142 nenhum. O Código Penal é suficiente”, postou edit