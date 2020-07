Olavo de Carvalho divulga vídeo em que médico critica uso da máscara e receita cloroquina contra Covid-19

Revista Fórum - Guru do clã presidencial, Olavo de Carvalho divulgou nesta quinta-feira (23) um vídeo em suas redes sociais em que o médico neurocirurgião Nelson Geraldo Freire Neto, apoiador de Jair Bolsonaro, diz que o uso da máscara “só serve para quem não quer dar a cara à tapa” e receita cloroquina contra a Covid-19.

No mesmo dia, Bolsonaro, que testou positivo três vezes para o coronavírus, deu um passeio de moto e, sem máscara, conversou com funcionários da limpeza no Palácio da Alvorada.

“Máscara serve para quem quer tapar o rosto de quem não quer dar cara a tapa. Máscara tem função dentro do centro cirúrgico. Máscara deve usar quem é imunocompetente – ou seja, quem não tem o sistema de defesa organizado. Eu tenho 68 anos de idade e não seria leviano de estar aqui sem máscara”, diz o médico no vídeo.

Bolsonarista fanático, Freire é primo do ex-governador do Rio Grande do Norte, Fernando Freire, que foi condenado a 96 anos de prisão por corrupção e deixou a cadeia em junho do ano passado, após ficar quatro anos em regime fechado.

