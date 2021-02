Olavo de Carvalho é internado com pneumonia

Heloísa de Carvalho, filha rompida com o guru, duvidou do estado de saúde: "a gente nunca sabe se é verdade ou golpe" edit

Revista Fórum - O astrólogo Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, anunciou neste sábado (27) que foi internado com pneumonia. Em fevereiro de 2020, Olavo também chegou a ser internado por problemas respiratórios.

“Caros alunos, hoje não vai ter aula. Peguei uma pneumonia e estou no hospital, desculpem a mancada! Volto na semana que vem, abração!”, diz mensagem publicada no perfil do guru. Olavo não deu mais informações sobre sua condição de saúde.

Heloísa de Carvalho, filha rompida com o guru, duvidou da internação. “Infelizmente vc mente muito a gente nunca sabe se é verdade ou golpe. Não me esqueço do q vc falou do corte de 30cm, que depois falou que foi 50 cm, nas costas para tirar um tumor que virou cisto na traqueia”, escreveu no Twitter.

