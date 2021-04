Olavo de Carvalho é internado com problemas respiratórios

Raphael Veleda, Metrópoles -O escritor Olavo de Carvalho, guru da ala mais radical do bolsonarismo, foi hospitalizado com um problema respiratório ainda não especificado. A internação foi informada aos seguidores do guru em um de seus perfis virtuais, um canal no Telegram. O ideólogo já havia passado alguns dias hospitalizado em fevereiro deste ano, por causa de uma pneumonia.

Olavo tem 73 anos e mora em Richmond, no estado norte-americano da Virgínia.

