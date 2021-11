Olavo de Carvalho está de volta aos EUA e escapa de prestar depoimento

O guru bolsonarista decidiu voltar para casa antes de ser convocado para depor no caso que investiga se médico lhe favoreceu na fila do SUS edit

Metrópoles - Olavo de Carvalho está de volta à Virginia, estado onde mora nos Estados Unidos. O guru bolsonarista teve alta de sua quarta hospitalização em 2021 e decidiu voltar para casa antes de ser convocado para depor no caso que investiga se médico lhe favoreceu na fila do SUS.

“Eu não ia ficar sentado esperando que eles me convoquem algum dia. Se apareceu a oportunidade de ir embora, vamos embora”, disse Olavo, que disse ter recebido a oferta de um “voo repentino”.

O guru bolsonarista chegou ao Brasil em julho deste ano para fazer um tratamento médico e foi internado em São Paulo, no hospital público InCor, no qual o MP do estado investiga se houve alguma irregularidade na internação.

