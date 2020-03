Olavo de Carvalho faz ataque misógino contra deputada: "evitem o contágio, não comam a Janaína"

Em sua página nas redes sociais, o guru do clã Bolsonaro, o astrólogo Olavo de Carvalho,comparou a parlamentar ao coronavírus edit

247 - O guru do clã Bolsonaro, o astrólogo Olavo de Carvalho, usou as redes sociais para fazer ataques misóginos contra a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP).

O motivo do ataque foi o discurso da deputada nesta segunda-feira (16), que criticou a postura irresponsável de Bolsonaro frente à pandemia do coronavírus. Segundo ela, Bolsonaro cometeu “crime contra a saúde pública” ao comparecer, mesmo de quarentena por causa do novo coronavírus, às manifestações desse último domingo (15) e apertar mãos de apoiadores.

Em sua página nas redes sociais, Olavo de Carvalho comparou a parlamentar ao coronavírus.