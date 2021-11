Olavo de Carvalho sai em defesa de Sara Winter e condena abandono dos “direitistas”

Apoie o 247

247 - O guru do clã Bolsonaro, Olavo de Carvalho, que fugiu do Brasil após ser intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento, anda irritado com o tratamento que a extrema-direita tem dado à extremista Sara Winter, após ela romper com o bolsonarismo e se dizer arrependida pelo ativismo à causa.

De acordo com ele, Sara foi abandonada pelos ditos “direitas”, sem citar nomes.

Sara, que foi autuada pelo STF após promover atos antidemocráticos em 2019, não recebeu nenhum apoio de Bolsonaro. Isolada, ela recentemente revelou que o general Augusto Heleno incitou os extremistas do grupo “300”contra a Suprema Corte.

O abandono em que os tais "direitistas" jogaram a Sara Winter prova que, moralmente, estão no nível da esquerda. — Olavo de Carvalho (@opropriolavo) November 22, 2021

