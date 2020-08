Olavo de Carvalho se cala sobre Bannon e, em post de fundo racista, defende Sara Winter: "grau europeu de coragem"

Revista Fórum - Apresentado a Steve Bannon como mentor intelectual do clã Bolsonaro e da ultradireita brasileira, o astrólogo Olavo de Carvalho fez uma ode à coragem e preferiu comparar Sara Winter ao mito da escrava Anastácia – cultuada por grupos católicos por seus milagres, embora não se tenha prova de sua existência – durante a prisão do ex-assessor de Donald Trump.

“As duas mulheres mais admiráveis que já nasceram no Brasil: Escrava Anastácia e Sara Winter”, disse Olavo, referindo-se à bolsonarista que foi banida das redes sociais após divulgação do nome da criança e do hospital onde a menina de 10 anos fez aborto após sofrer estupros do tio por 4 anos.

Para o guru bolsonarista, “o pecado da Sara Winter é ter um grau europeu de coragem, incalculavelmente superior ao padrão brasileiro”.

