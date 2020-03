Olavo municia milícia virtual e compartilha vídeo: “Governadores se unem à China para derrubar o presidente”

247 - Guru de Jair Bolsonaro, o escritor Olavo de Carvalho tenta municiar seus doutrinados na defesa da nova estratégia do ocupante do Planalto, de pôr fim ao confinamento no combate ao coronavírus.

Os ataques do escritor têm como alvo principal o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), possível adversário de Bolsonaro na eleição presidencial e 2022. Em um dos vídeos, Olavo defende a tese de que os governadores se uniram à China para derrubar o ocupante do Planalto do cargo. “O exército do Xixi Ping”, ironiza o guru, com imagem de Dória com uma comitiva de chineses.