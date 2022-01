"Olha pro país, Ciro Nogueira, cai na real", rebate Gleisi Hoffmann

Apoie o 247

247 - Numa sequência de tuítes, a presidente nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) rebateu o artigo do ministro de Bolsonaro, Ciro Nogueira, publicado na Folha de S. Paulo neste domingo.

Para defender a reeleição de Bolsonaro, o ministro da Casa Civil e líder do Centrão disparou diversas fake news sobre feitos fantasiosos do governo e defendeu que o Brasil não volte ao tempo da CLT, numa cla referência da proposta petista de revogar a reforma trabalhista.

"Ninguém criou mais empregos que os governos do PT. E aumentando a proteção social aos trabalhadores e aumentando salários. A reforma do golpe achatou salários, tirou direitos e não criou empregos", escreveu a parlamentar.

O líder do centrão disse ainda que o governo Bolsonaro enfrentou a pandemia, quando sabotou estratégias de contenção, incluindo a vacina. Sobre isso, Gleisi afirmou: "Não é possível fazer debate sério sem entender que Bolsonaro foi aliado da pandemia, só fez agravar a situação em prejuízo da vida e do país. Desonesto é jogar na conta da pandemia erros da política neoliberal e o desastre q Paulo Guedes aprofundou. Antes o país já estava estagnado

Ciro Nogueira diz que o “teto de gastos, o equilíbrio fiscal, as reformas que ele [Bolsoanro] já provou ser capaz de fazer e endossa, a liberdade econômica, as privatizações, um governo há três anos sem corrupção e um Banco Central independente”.

Gleisi advertiu que o teto de gastos "só funcionou para cortar investimento em obras, educação e a saúde" e que Bolsonaro promoveu "privatizações selvagens, expropriação da Petrobrás em favor dos acionistas estrangeiros, extorsão do preço dos combustíveis". "Foi isso que não deu certo, e que a política neoliberal de Bolsonaro piorou".

E conclui: "O problema do Brasil não está no passado nem no futuro, está no presente. É o que precisa mudar, com o voto do povo. Com Bolsonaro, cada dia seguinte é pior que o anterior. Olha pro país, Ciro Nogueira, cai na real. Ah, e explique o orçamento secreto que você coordena".

2. Ninguém criou mais empregos que os governos do PT. E aumentando a proteção social aos trabalhadores e aumentando salários. A reforma do golpe achatou salários, tirou direitos e não criou empregos — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 16, 2022

