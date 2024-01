Oligarquias do Brasil e do mundo irão se voltar contra Lula, prevê Hugo Albuquerque

Apoie o 247

Por Hugo Albuquerque, no X - 1 - As placas tectônicas estão se movendo na geopolítica global. O Ocidente, liderado pelos EUA, parte para uma ofensiva enorme. Junto disso, vem um ataque ao Brasil, cujo desenvolvimento está travado pela ordem ocidental. Uma ofensiva contra o governo Lula está em curso.

2 - Basicamente, Lula deveria largar a China, tolerar o genocídio em Gaza, mandar armas para a Ucrânia e no plano interno privatizar, acelerar o rentismo e não distribuir renda - sacramentando o pacto mefistofélico entre nossas elites e o imperialismo.

3 - É daí que surge esse escândalo irracional contra a refinaria de Abreu e Lima. Em tese, seria bom, mas tem de ser travado porque diminuiria a dependência energética do Brasil em relação ao Ocidente - na medida que ele poderia refinar o próprio petróleo.

4 - Antes, o governo ocidentalista de Bolsonaro se provou instável e ameaçador para a banda liberal da oligarquia. Essa fração apoiou a volta de Lula, depois de ter apoiado sua prisão ilegal anos antes. Agora, essa mesma fração é pressionada para enfraquecer o governo.

5 - O projeto neoliberal global não demanda uma dose de "politicamente correto" para funcionar. Ele está em colapso com ou sem bons modos. E é a arte de governo própria de um arranjo de hegemonia mundial que fala inglês, antes com sotaque londrino e agora de Nova Iorque.

6 - Os colapsos energéticos em Porto Alegre e São Paulo mostram o fracasso das políticas privatistas. E é só uma amostra do que está por vir. Hoje, a oligarquia global dobrou a aposta no caos e isso se materializará como uma grande ofensiva.

7 - Hoje, um novo cerco contra Lula está em marcha. Abram o olho e cerrem fileiras. O objetivo é um governo geleia-geral como temos em São Paulo ou Porto Alegre, só que em nível nacional.

