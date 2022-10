Omar Aziz: Bolsonaro oferece armas para seus aliados atirarem em policiais

"A atitude do presidiário Roberto Jeferson é o extrato do bolsonarismo miliciano, falso cristão e patriota de araque", acrescentou o senador Omar Aziz edit

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Omar Aziz (PSD) afirmou neste domingo (23) que o ataque do bolsonarista Roberto Jefferson contra policiais federais com o uso de fuzil e granada explica por quê Jair Bolsonaro defende a liberação das armas.

"Para que seus aliados atirem em policiais trabalhadores que estavam fazendo seu dever de ofício", afirmou o senador pelo Twitter.

"A atitude do presidiário Roberto Jeferson é o extrato do bolsonarismo miliciano, falso cristão e patriota de araque. Um atentado contra a legalidade do País acompanhado de falsas narrativas para encobrir suas maldades", acrescentou Aziz.

>>> Após tentar matar policiais, bolsonarista Roberto Jefferson se entrega

A atitude do presidiário Roberto Jeferson é o extrato do bolsonarismo miliciano, falso cristão e patriota de araque. Um atentado contra a legalidade do País acompanhado de falsas narrativas para encobrir suas maldades - não esqueçamos que pic.twitter.com/6nSwdHOhxf October 23, 2022





Só um presidente de verdade pode oferecer isso: e o nome dele é @LulaOficial October 23, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.