Omicron representa mais de 30% dos casos de Covid em oito estados brasileiros

Apoie o 247

ICL

247 - Dados do Instituto Todos pela Saúde, que reúne especialistas e empresas privadas, identificou que a variante Ômicron do coronavírus já está presente em pelo menos oito estados brasileiros. O estudo foi feito com mais de 30 mil exames para a Covid e constatou que a nova mutação já circula em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Santa Catarina e Tocantins,informou o site Metrópoles .

A nova variante foi encontrada em 31,7% de um total de 640 exames com resultado positivo para a Covid. No Rio de Janeiro e em São Paulo, a incidência foi ainda maior.

Estes números podem ser maiores se observados os dados revelados pela agência reguladora dos Estados Unidos (FDA). Segundo a FDA, os testes rápidos para identificar a Covid-19 têm mais probabilidade de dar falso negativo com a variante Ômicron.

PUBLICIDADE

De acordo reportagem da CNN Brasil , as equipes de laboratórios devem estar cientes de que podem ocorrer resultados falsos negativos com qualquer teste para a detecção de coronavírus, particularmente se ocorrer uma mutação na parte do genoma do vírus avaliada por esse exame.

A agência reguladora alerta que existem casos subnotificados, já que os testes rápidos não identificam a variante.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE