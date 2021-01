Omissões de Bolsonaro na pandemia configuram crime de responsabilidade, diz criminalista

247 - Presidente do IBCCRIM (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais), que reúne mais de 2100 filiados, a advogada Marina Pinhão Coelho Araújo afirmou que as omissões de Jair Bolsonaro na pandemia do novo coronavírus configuram crime de responsabilidade.

Bolsonaro é passível de impeachment por este motivo, segundo a criminalista. “Bolsonaro atrapalhou em vez de liderar”, declarou em entrevista à Folha de S.Paulo. Segundo ela, Bolsonaro tinha o dever de organizar uma campanha nacional para o enfrentamento da pandemia.

Ainda, a advogada afirmou que o caos sanitário no estado do Amazonas, com a escassez de oxigênio para tratar dos pacientes com Covid-19, “é consequência dessa omissão”. “O IBCCRIM quer somar esforços nessa batalha pelo respeito ao direito de todos”, disse.

