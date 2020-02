ONG ligada a Damares vai levar missionárias para tratar "crise de saúde mental" em aldeia isolada

Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, vai levar duas missionárias evangélicas da ONG Jovens com uma Missão (Jocum) para uma expedição na aldeia do povo suruwahá na Amazônia, para tratar uma “crise de saúde mental” entre os quase 200 indigenas da etnia que vivem em território isolado edit

Revista Fórum - A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, vai levar duas missionárias evangélicas da ONG Jovens com uma Missão (Jocum) para uma expedição na aldeia do povo suruwahá na Amazônia. O objetivo da viagem, segundo a pasta, é sanar uma “crise de saúde mental” entre os indígenas, que vivem em território isolado no bioma.

O governo alega que a crise teria teria causado cinco suicídios entre os indígenas em 2019. A etnia, também conhecida como zuruahã, soma pouco menos de 200 integrantes.

A Jocum é uma entidade missionária de origem americana e já foi expulsa do território suruwahá por praticar atividades “proselitistas e discriminatórias”, segundo o Ministério Público Federal (MPF).

