ONU alerta para níveis recordes de fome no mundo

DW Brasil - O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou nesta quarta-feira (18/05) para um "novo recorde" nos níveis globais de fome e para o altíssimo número de pessoas em insegurança alimentar severa, que duplicou de 135 milhões, no período pré-pandemia, para 276 milhões atualmente.

A já difícil situação se agravou ainda mais após o início da guerra na Ucrânia, que impossibilitou o escoamento adequado da grande produção de grãos no país do Leste Europeu e interrompeu cadeias de distribuição.

Guterres disse que está em "intenso contato" com Rússia, Ucrânia, Turquia, Estados Unidos e União Europeia, em um esforço para restaurar as exportações de grãos ucranianos à medida que a crise alimentar global se agrava.

"Estou esperançoso, mas ainda há um caminho a percorrer", afirmou Guterres, que visitou Moscou e Kiev no final do mês passado. "As complexas implicações de segurança, econômicas e financeiras exigem boa vontade de todos os lados".

