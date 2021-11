ONU pede investigação independente sobre chacina no Salgueiro

Apoie o 247

Revista Fórum - O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos pediu, em declaração nesta terça-feira (23), que o Ministério Público conduza uma investigação independente e “de acordo com padrões internacionais” sobre a chacina praticada por policiais militares no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo (RJ), que resultou em pelo menos 8 mortos nesta segunda-feira (22).

Por meio de sua porta-voz Marta Hurtado, a ONU se diz “preocupada” com a notícia e pede que os autores sejam responsabilizados. O Alto Comissariado, liderado pela chilena Michelle Bachelet, também reitera que um “debate amplo e inclusivo” seja realizado com “urgência” no Brasil sobre o modelo de policiamento das favelas.

Segundo a ONU, o uso da força deve ser implementado apenas quando for “estritamente necessário” e as autoridades precisam respeitar os princípios da “legalidade, precaução, proporcionalidade e necessidade”. “A força letal é o último recurso e apenas em caso de ameaça à vida”, insiste.

