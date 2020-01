Onyx diz que demissão era 'onda', mas afirma que ainda vai "acertar os ponteiros" com Bolsonaro

O ministro Onyx Lorenzoni disse que as especulações sobre a possível demissão do governo Jair bolsoanro foram uma "onda" que se formou na imprensa. Mas admitiu em seguida ele e Bolsoanro ficaram de ter um encontro neste sábado para "acertar os ponteiros" edit

247 - Depois de antecipar o fim de suas férias nos Estados Unidos por conta da crise em sua pasta, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, decidiu negar a realidade e dise que a hipótese de deixar a pasta é uma "onda" que se formou na imprensa.

A afirmação foi feita ao jornalista Gerson Camarotti, do G1, em que ele diz que não cogita sair do governo, apesar da instabilidade política que o envolve depois do esvaziamento do ministério por determinação de Jair Bolsonaro.

Além de retirar secretarias, reduzindo os poderes do ministro, Bolsonaro mandou demitir auxiliares de Onyx, como foi o caso do amigo dos filhos de Bolsonaro, João Vicente Santini. Além disso, o governo transferiu o Programa de Parceria de Investimentos (PPI), subordinado para o Ministério da Economia, de Paulo Guedes.

“Ninguém está cogitando qualquer tipo de saída. Conversei com generais, ministros, com todo mundo. Isso é uma onda que se formou em Brasília, na imprensa”, disse Onyx.

Apesar de negar qualquer crise, Onyx deixou escapar que conversou "rapidamente" com Bolsonaro pela manhã e que ficaram de ter um encontro neste sábado no Palácio da Alvorada para "acertar os ponteiros".

“Estou sereníssimo, muito tranquilo. Somos amigos, parceiros de um projeto. Meu líder se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele é o meu presidente”, enfatizou.

Ao ser questionado pela demissão e recontratação de Santini, após ter usado jatinho da FAB para viajar para Suíça e Índia, o ministro disse: “Não quero comentar porque é um caso encerrado. Página virada”.