Operação contra garimpo ilegal no Pará pode ter sido vazada

Revista Fórum - Uma operação para combater garimpo ilegal no início de agosto pode ter sido vazada antes de acontecer. O Ministério Público Federal (MPF) abriu investigação nesta terça-feira (1º) para apurar se houve o vazamento de informações.

Informações a respeito dela foram publicadas em um blog da região em 4 de agosto, véspera do dia previsto para o início da fiscalização. Com o vazamento, a operação não alcançou seu objetivo. Isso porque, de acordo com o MPF, os criminosos paralisaram as atividades e esconderam o maquinário.

A fiscalização seria realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em terras indígenas Munduruku e Sai Cinza, no sudoeste do Pará.

