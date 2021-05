Operação contra rede mundial de pedofilia acontece em 19 estados

247- As polícias civis de 19 estados cumprem nesta terça-feira (18), 68 mandados de busca de busca e apreensão contra uma rede mundial de pedofilia. A operação é considerada uma das maiores ações no território brasileiro. As investigações duraram mais de um ano e identificaram grupos que trocavam fotos e vídeos com imagens de crianças.

De acordo com a reportagem da CNN , a operação foi posivel graças ao cruzamento de informações do Disque 100, onde mais de 86 mil denúncias foram registradas, sendo 17 mil de abusos sexuais. A Polícia do Rio de Janeiro acredita que esse número pode ser ainda maior devido à subnotificação e ao silêncio das vítimas, e preocupante por causa do confinamento das vítimas com seus agressores.

Ao final da operação as polícias dos estados vão reunir dados para um balanço nacional.

