Operação da PF contra o garimpo ilegal expulsa invasores de terras indígenas

247 - A Polícia Federal realizou durante a semana passada uma megaoperação, batizada de Caribe Amazônico, contra o garimpo ilegal na Amazônia. A ação destruiu maquinário pesado usado pelos garimpeiros e encontrou instalações com infraestrutura, que incluía até igreja e supermercado no meio da selva. Um laudo da PF concluiu que o garimpo ilegal e o desmatamento causaram a contaminação da água em Alter do Chão, no Pará - considerado o Caribe Amazônico.

Desde a manhã da segunda-feira da semana passada, Polícia Federal, Ibama, Forças Armadas, Força Nacional e Polícia Rodoviária Federal chegam a vários garimpos ao mesmo tempo. O grupo que estava poluindo o Rio Tapajós contava com uma grande infraestrutura: além de máquinas poderosas, tinha até supermercado na selva para atender os garimpeiros.

Retroescavadeiras foram encontradas. A logística para apreender essas máquinas e tirá-las do garimpo é cara, demorada e arriscada. Por isso, todo o equipamento encontrado dentro das áreas de preservação é destruído ali mesmo. Dos motores que bombeiam água das cavas ao combustível para abastecer esse maquinário - que provoca destruição num ritmo assustador.

Dois decretos do governo Bolsonaro publicados na semana passada podem facilitar o licenciamento do que definem como garimpo "artesanal e de baixa escala". De fato, o governo legaliza uma atividade predadora e incentiva o garimpo ilegal na Amazônia, apontam ambientalistas.

