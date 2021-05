Operação da PF desarticula associação criminosa responsável por falsificação de documentos públicos

Identidades funcionais da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) eram vendidas com o objetivo de comprar porte de armas de fogo edit

247 - A Polícia Federal, através do Setor de Inteligência Policial, deflagrou nesta segunda-feira (24) a operação ‘Araponga’, com o objetivo de desarticular associação criminosa voltada à prática de falsificação de documentos públicos para a compra de portes de armas de fogo. Ao todo são cumpridos oito mandados de busca e apreensão expedidos pela 36ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, nas cidades de Recife e Escada.

De acordo com a reportagem do Blog Ricardo Antunes , as investigações constataram que entre os anos de 2019 e 2020 os criminosos falsificavam identidades funcionais da Agência Brasileira de Inteligência ( ABIN ) para obter porte de armas de fogo.

Os envolvidos irão responder pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos público, uso de documento falso, falsa identidade, posse e porte ilegal de arma de fogo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.