Operação federal deixa famílias de garimpeiros à beira do Rio Madeira

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - A Operação Uiara, deflagrada pela Polícia Federal e por órgãos ambientais nesse sábado (28/11) em um trecho do Rio Madeira, no Amazonas, deixou dezenas de famílias de garimpeiros com a roupa do corpo ou poucos pertences às margens do curso d’água.

Os garimpeiros reconhecem a ilegalidade da atividade, mas reclamam da truculência das forças federais na ação, que queimou ao menos 69 balsas na região, segundo informações do ministro da Justiça, Anderson Torres.

A mobilização federal ocorreu após a suposta descoberta de grande quantidade de ouro num trecho do Rio Madeira, a cerca de 100km de Manaus, na altura da cidade de Autazes. A notícia mobilizou centenas de balsas que estavam mais acima no rio, para o lado de Rondônia, que se juntaram em uma alça, produzindo imagens impactantes e chamando a atenção das autoridades.

PUBLICIDADE

Veja o vídeo:

Continue lendo no Metrópoles .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE