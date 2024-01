Operações na Terra Indígena Yanomami resultam na destruição de 78 motores de garimpeiros em 2024

Apoie o 247

247 - Nos primeiros 22 dias de 2024, o Governo Federal, através de ações coordenadas pela Polícia Federal e pelo Ibama, intensificou as operações na Terra Indígena Yanomami, resultando na destruição de 78 motores, duas aeronaves, cinco motobombas e 2.500 litros de combustível utilizados por garimpeiros.

As medidas fazem parte de uma série de ações do governo para conter o garimpo ilegal na região, que se tornou um dos principais focos de preocupação ambiental. No ano anterior, as operações resultaram na destruição de 39 aeronaves, 550 motores, 88 balsas, 52 barcos, 82 motores de popa e 5 mil metros de mangueira.

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, demonstrando comprometimento com a causa, enviou uma comitiva governamental à Terra Indígena Yanomami, localizada em Auaris (RR), no dia 10 de janeiro. A equipe, liderada pela Ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, contou com a participação da Ministra do Meio Ambiente e da Mudança Climática, Marina Silva, e do Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Durante a visita, foram analisadas as condições atuais da região, altamente impactada pelo garimpo ilegal.

As operações do Ibama, retomadas em 11 de janeiro de 2024, resultaram ao longo de 2023 em 173 autos de infração, totalizando R$ 60.355.150,00 em multas. Além disso, foram emitidos 238 termos de apreensão, estimados em R$ 94 milhões em bens apreendidos.

Em 16 de janeiro deste ano, a Polícia Federal retomou a "Operação Libertação", desencadeada ao longo de 2023 para reprimir crimes ambientais na Terra Indígena Yanomami. Somente nessas ações, mais de R$589 milhões foram bloqueados ou apreendidos, sinalizando a firmeza do governo na luta contra atividades ilegais na região.

