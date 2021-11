Operador credenciado alterou dados de Atila Iamarino no ConecteSUS

Mudanças foram feitas por quem incluiu dados de vacinação no sistema de saúde no momento da imunização do pesquisador edit

Metrópoles - O Ministério da Saúde informou, nesta quarta-feira (10/11), que a alteração dos dados pessoais do biólogo e divulgador científico Atila Iamarino no aplicativo ConecteSUS foi realizada por um operador credenciado.

Ou seja, por um dos responsáveis por incluir as informações no sistema do Ministério da Saúde, no momento em que a vacina contra a Covid-19 foi aplicada no pesquisador, em uma das 38 mil salas de vacinação do Brasil.

A alteração de dados foi denunciada por Atila na noite de terça-feira (9/11), nas redes sociais. O pesquisador disse que o nome completo, nome da mãe e nacionalidade foram trocadas no Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19.

Descobri que também invadiram meus dados no ConecteSUS. Alteraram meu nome, o nome da minha mãe e minha nacionalidade no certificado de vacinação, em documento oficial...@minsaude como me sentir com meus dados na mão de quem faz isso? Com os dados do meu filho lá? pic.twitter.com/C9LyGd3UOj — Atila Iamarino *vacinado e de licença paternidade (@oatila) November 9, 2021

