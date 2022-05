Oposição aciona TCU para barrar troca de cartões do Bolsa Família pelos do Auxílio Brasil

Apoie o 247

247 - Um grupo de 13 parlamentares de oposição ao governo Jair Bolsonaro ingressou com um recurso junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) visando impedir a substituição dos antigos cartões do Bolsa Família pelos do Auxílio Brasil. Na ação, os parlamentares alegam que os cartões do Bolsa Família ainda estão ativos e que a mudança possui caráter eleitoral, além de representar um custo que pode chegar a R$ 324 milhões .

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o recurso pede que seja expedida uma medida para impedir o custo de impressão dos novos cartões e que seja suspensa a substituição dos do Bolsa Família que estejam em condições operacionais pelos beneficiários.

A estimativa dos deputados é que, em média, 80% das famílias hoje beneficiadas pelo Auxílio Brasil já eram contempladas pelo Bolsa Família e que o objetivo do governo Jair Bolsonaro visa “apagar” qualquer referência ao Bolsa Família, criado no governo do então presidente Luiz Inácio Lula, com nítido objetivo eleitoral.

“É inevitável observar a promoção de interesses eleitorais e escusos por meio da medida, praticada pelo Sr. Jair Messias Bolsonaro e demais representados”, dizem os deputados no texto da ação.

Ainda segundo os parlamentares, enquanto o governo planeja gastar R$ 324 milhões para “promover propaganda eleitoral com a roupagem do Auxílio Brasil, o Brasil amarga o número de mais de um milhão de famílias na fila para recebimento do benefício”.

