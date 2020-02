Oposição democrátca e popular se une em defesa dos petroleiros em greve

247 - Partidos oposicionistas do campo democrático e popular se pronunciam em apoio à greve dos petroleiros que já está na sua segunda semana.

Os petroleiros fazem uma greve, que pode se transformar no ponto de partida para uma ampla luta contra as privatizações e o entreguismo do governo Bolsonaro. O movimento contra as privatizações pode deslanchar depois do Carnaval, ainda mais se a greve se mantiver coesa e forte.

Em nota, a direção nacional do Partido dos Trabalhadores destaca que "a política de deliberada destruição da Petrobras só interessa aos concorrentes estrangeiros da empresa e aos inimigos do desenvolvimento soberano do Brasil”.

A presidente nacional do PT fez um apelo durante transmissão ao vivo pela internet por um amplo apoio à greve dos petroleiros.

Também Guilherme Boulos, candidato a presidente da República em 2018, se manifestou a favor da greve e anunciou que participará na próxima quarta-feira (19) em um ato de apoio aos grevistas

Por seu turno, o presidente do PDT, Carlos Lupi disse que a sigla jamais se afastará da defesa da Petrobras e classificou como crime de lesa-pátria a privatização da empresa.

As informações são da Folha de S.Paulo.