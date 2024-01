Oposição deve acelerar pauta anti-STF após ações contra Jordy e Ramagem

As medidas propostas incluem uma emenda constitucional que permitiria ao Congresso anular decisões consideradas extrapolações constitucionais do STF edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Após as recentes operações da Polícia Federal contra os deputados Carlos Jordy (PL-RJ) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), a oposição no Congresso Nacional está se mobilizando para acelerar a pauta que visa limitar o poder do Supremo Tribunal Federal (STF). As medidas propostas incluem uma emenda constitucional que permitiria ao Congresso anular decisões consideradas extrapolações constitucionais do STF, além de restringir as decisões individuais dos ministros, segundo reportagem do jornal O Globo.

Outras propostas, como a exigência de autorização das mesas diretoras do Congresso para ações policiais contra parlamentares, também devem ganhar destaque. Carlos Jordy está sob investigação da Polícia Federal por suspeitas de organização de atos antidemocráticos, enquanto Alexandre Ramagem é alvo de mandados de busca e apreensão por suposto monitoramento ilegal de opositores do ex-presidente.

continua após o anúncio

Diante desses eventos, a oposição planeja intensificar o diálogo com os presidentes da Câmara e do Senado na busca por uma resposta institucional que defenda os interesses do Parlamento. As medidas propostas representam um claro embate político em um cenário já conturbado, no qual a oposição busca capitalizar as repercussões das operações policiais para fortalecer suas posições no Legislativo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: