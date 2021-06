Oposição na Câmara quer que governo Bolsonaro seja investigado pela Procuradoria por denúncia de propina

247 - Os líderes oposicionistas na Câmara dos Deputados - Marcelo Freixo, da minoria e Alessandro Molon, da oposição - e demais líderes de partidos contrários ao governo Bolsonaro no Parlamento vão enviar representação ao Ministério Público Federal solicitando a investigação sobre o pedido de propina por parte de Roberto Ferreira Dias, diretor de Logística do Ministério da Saúde, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

A denúncia de propina foi feita por Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representante da empresa Davati Medical Supply. O pedido de propina era de US$ 1 por dose em troca de fechar contrato com o ministério.

Dominguetti informou que se encontrou com diretor do Ministério da Saúde na noite do dia 25 de fevereiro, na véspera de uma agenda oficial com Roberto Dias no Ministério da Saúde e um dia após o país ter atingido a marca de 250 mil mortos pela pandemia do coronavírus.

"Ele me disse: 'Pensa direitinho, se você quiser vender vacina no ministério tem que ser dessa forma'", afirmou Dominguetti.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.