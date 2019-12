Oposição pede que Alcolumbre rejeite MP de Bolsonaro que acaba com autonomia universitária

Revista Fórum - A reação à Medida Provisória apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) para alterar a seleção de reitores nas universidades chega ao Congresso. De acordo com informações do Painel, da Folha, a bancada do PT apresentou, na última segunda-feira (30), requerimento para que o presidente da casa, Davi Alcolumbre, rejeite a medida.

São vários os argumentos da oposição. A MP desrespeita a autonomia constitucional das universidades federais, abre caminho para o seu aparelhamento político por parte do governo e, além disso, não há emergência que justifique a mudança, publicada na véspera de Natal –medidas provisórias têm efeito imediato.

