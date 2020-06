Oposição pede que STF determine que governo Bolsonaro divulgue dados sobre a pandemia até 19h30

Ação impetrada pela Rede, PCdoB e PSOL visa reverter a determinação do governo Jair Bolsonaro de divulgar os dados diários sobre a pandemia do novo coronavírus somente após às 22h edit

247 - A Rede, PCdoB e PSOL ingressaram com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para reverter a determinação do governo Jair Bolsonaro de divulgar os dados diários sobre a pandemia do novo coronavírus somente após às 22h. na ação, impetrada neste sábado (6), os partidos pedem que a divulgação dos dados aconteça até às 19h30.

As legendas alegam que Bolsonaro adota uma "posição negacionista" sobre a Covid-19 e vem dificultando o acesso aos dados sobre a doença, "violando diversos preceitos fundamentais da Constituição, sobretudo a proteção à vida e à saúde".

Segundo reportagem do jornal O Globo, os partidos destacam na ação que "a gota d‘água é a acusação aos estados, do recém nomeado Secretário Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, de inflarem os dados para receberem mais recursos federais. A má-fé com fins estritamente político-eleitorais é evidente. Para Jair Bolsonaro e aqueles que o seguem cegamente, os dados técnicos, caso não sejam compatíveis com o que querem, estão errados ou foram manipulados”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.