Oposição protocola representação contra Mário Frias no Conselho de Ética Pública

A representação, assinada pelo deputado Ivan Valente (PSOL-SP), pede que o órgão apure as denúncias de que o secretário de cultura de Jair Bolsonaro anda armado, grita com e intimida funcionários edit

247 - A oposição protocolou uma representação no Conselho de Ética Pública da Presidência da República contra Mário Frias pedindo que o órgão apure as denúncias de que o secretário de cultura de Jair Bolsonaro anda armado, grita com e intimida funcionários. A informação é de Guilherme Amado, no Metrópoles.

A representação, assinada pelo deputado Ivan Valente (PSOL-SP), afirma que, se confirmada, a atitude do secretário configura “conduta incompatível com as normas de ética pública” e “traz danos à integridade física e psíquica de outros agentes”.

