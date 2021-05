Oposição representa contra ex-ministro Pazuello na Justiça Militar

No mesmo dia em que a nova convocação da CPI da Covid foi aprovada, duas representações contra o general Eduardo Pazuello foram protocoladas na Procuradoria-Geral de Justiça Militar por causa de participação em ato no Rio de Janeiro edit

Fórum - Ministro da Saúde no período em que a pandemia do coronavírus mais se agravou no país e durante a crise de oxigênio em Manaus (AM), o general Eduardo Pazuello vem sendo alvo de pressões por punições em diferentes frentes. Nesta quarta-feira (26), os senadores da CPI do Genocídio no Senado aprovaram a reconvocação do ex-ministro, que já havia prestado depoimento no dia 19 de maio.

No mesmo dia em que a nova convocação foi aprovada, duas representações contra o general foram protocoladas na Procuradoria-Geral de Justiça Militar. Uma das ações é assinada pelo líder da bancada do PT na Câmara, Elvino Bohn Gass (RS), e pelos deputados petistas Paulo Pimenta (RS), Gleisi Hoffmann (PR) e Carlos Zarattini (SP). A outra representação foi protocolada pelo líder da Minoria na Casa, deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ), e conta com assinaturas de outros deputados da oposição, entre eles Alessandro Molon (PSB-RJ), Talíria Petrone (PSOL-RJ), Wolney Queiroz (PDT-PE), entre outros.

Ambas as ações, encaminhadas a Antônio Pereira Duarte, procurador-geral da Justiça Militar, tratam do mesmo tema: a participação de Pazuello em ato político com Jair Bolsonaro.

