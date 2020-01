Oposição solta nota e cobra de Weintraub falha que prejudicou 6 mil estudantes no Enem

"Ao contrário do que vem sendo alardeado pelo ministro da Educação, sabe-se agora que a edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio foi marcada por falhas importantes, que geram apreensão a milhares de candidatos", diz em nota a Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais edit

Por Denise Assis, do Jornalistas pela Democracia - O erro na correção do Enem 2019 que tumultuou a vida dos candidatos a uma vaga nas principais universidades brasileiras afetou, segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, cerca de 6 mil candidatos. Este número, porém, pode ser muito maior, dado o descontrole dos dados até agora apresentados pelo ministro.

Ele próprio aponta 'incongruências' nas correções das provas em ao menos quatro cidades brasileiras. Segundo ele, o erro teria sido causado por falha em impressora da gráfica contratada pelo Inep para confecção da prova. Resta saber é se ele sabe o que são “incongruências”.

Depois de dizer que considera “baixo” o impacto das falhas, prometeu a correção dessas provas até o final desta segunda-feira, 20 de janeiro. O ministro deu o nome da gráfica que prestou os serviços de: diagramação, manuseio, embalagem, rotulagem e entrega aos Correios dos cadernos de provas. Segundo ele, ficaram a cago da gráfica Valid Soluções S.A.

“A gente já tem o número de pessoas e vai ser corrigido hoje à noite", se comprometeu Weintraub. "Estamos falando de 0,1% das pessoas, isso dá cerca de cinco ou seis mil candidatos, problemas que vão ser corrigidos. O impacto é baixo e não vai ter nenhum efeito para a maioria das pessoas."

"Aparentemente não foi uma coisa de má-fé, foi um acidente, coisa que acontece. Não depende da minha avaliação. A gente vai ver legalmente o que acontece", declarou. Enquanto o ministro avalia “o que acontece”, um grupo de deputados da oposição já se movimentou e soltou a seguinte nota:

NOTA DA FRENTE PARLAMENTAR PELA VALORIZAÇÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

As “inconsistências”, que, segundo o governo, haviam sido registradas apenas no segundo dia das provas, também ocorreram no primeiro dia do exame, conforme relatos de estudantes. A um dia da abertura das inscrições para o Sisu, enquanto o governo não oferece respostas, candidatos temem ser prejudicados pelas falhas. Outros problemas já haviam sido registrados nesta edição. Por exemplo, uma foto com a proposta de redação vazou minutos após o início da prova. Erros acontecem, mas a ocorrência deles pode ser minimizada com gestão e responsabilidade.

As mudanças no comando do Inep, órgão responsável pela elaboração e aplicação do Enem (foram três trocas de presidentes em menos de um ano), vai na contramão do cuidado que deve pautar a realização de Exame tão complexo. Cabe ressaltar também que a excessiva preocupação com suposta “ideologia” nas provas, que permeou o debate sobre o tema, não contribuiu para o principal: o aprimoramento dos procedimentos e processos para impedir erros.

O importante, agora, é que o governo esclareça o que aconteceu e os motivos que levaram a essa falha, identificar sua abrangência, e indicar claramente de que forma será́ feita a correção das notas, de modo que nã o haja prejuízo aos candidatos afetados, o mais rápido possível.

Alice Portugal – PCdoB/ BA

Danilo Cabral – PSB/PE

Edmilson Rodrigues – PSOL/PA

Margarida Salomãõ o – PT/MG

Túlio Gadêlha – PDT/PE