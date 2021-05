Oposição vai pedir investigação ao TCU e MPF do Bolsolão

"Diante das gravíssimas denúncias de que o governo Bolsonaro teria criado um orçamento paralelo para montar uma base aliada no Congresso via toma lá da cá, vamos representar ao TCU e MPF para que investiguem o "Bolsolão"", dise o líder da oposição, Alessandro Molon (PSB-RJ) edit

247 - Líder da oposição na Câmara, o deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) informou que parlamentares vão apresentar uma representação ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Tribunal de Contas da União (TCU) para abertura de investigação contra o chamado “Bolsolão”, esquema montando no orçamento por Jair Bolsonaro para aumentar sua base de apoio no Congresso Nacional, segundo denúncia do jornal O Estado de S. Paulo.

Para Molon, é “imperativo investigar se o governo Bolsonaro escolheu montar uma base no Congresso em vez de garantir vacinas e, por isso, recusou imunizantes em 2020”. A afirmação foi feita pelo parlamentar em sua página no Twitter.

“Com os R$ 3 bilhões gastos na compra de apoio, daria para adquirir 58 milhões de doses da Pfizer na primeira oferta”, escreveu.





