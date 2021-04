Orçamento da Saúde para 2021 é inferior em R$ 20 bilhões ao valor gasto em 2020

O governo Jair Bolsonaro apresentou para o Orçamento da Saúde em 2021 um valor R$ 148,7 bilhões, quase R$ 20 bilhões a menos em comparação com o aporte do ano passado edit

247 - O governo Jair Bolsonaro apresentou para o Orçamento da Saúde em 2021 um valor R$ 148,7 bilhões, quase R$ 20 bilhões a menos em comparação com o aporte do ano passado (R$ 168,4 bilhões). A análise foi feita pela assessoria técnica da liderança da minoria da Câmara, de acordo com informação publicada pela coluna Painel.

"O corte de R$ 20 bilhões na Saúde no ano em que a pandemia se tornou mais letal é um escândalo", afirmou o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ). "É a prova do boicote presidencial ao combate à Covid-19", acrescentou.

Inicialmente, o projeto de lei enviado pelo governo federal apresentou um valor inferior ao patamar orçamentário da saúde pré-pandemia, de R$ 119,1 bilhões. Bolsonaro sancionará ou vetará o texto até 22 de abril.

