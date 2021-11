'Orçamento secreto é mecanismo de operação da máfia', diz Cristina Serra

Apoie o 247

247 - A jornalista Cristina Serra avalia que a decisão liminar da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber bloqueou “o escândalo da compra de votos por meio das emendas de relator, na Câmara dos Deputados”. “Trata-se de patifaria que também atende pelo nome de orçamento secreto para favorecer os amigos do rei”, destaca ela em sua coluna na Folha de S. Paulo. Segundo a jornalista, o orçamento secreto "é mecanismo de operação de máfia".

“As emendas parlamentares são um instrumento bastante discutível de aplicação do dinheiro do contribuinte. Prestam-se a interesses eleitoreiros e ao toma lá dá cá em todos os governos. Ninguém no Congresso parece, de fato, interessado em discuti-las a fundo, muito menos extingui-las”, observa.

Para a jornalista, “o orçamento secreto, contudo, é mecanismo de operação de máfia, que rebaixa e degrada a atuação parlamentar e institucionaliza o balcão de negócios. Não seria o caso de uma CPI? Ao decidir sobre o assunto, espera-se que com celeridade, o plenário do STF terá a chance de travar engrenagem perniciosa de corrupção que fere de morte a democracia”.

