Ordem na PF é não dar trégua, monitorar bolsonaristas golpistas e identificar líderes políticos que os comandam

247 - Deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (20), a Operação Lesa Pátria está de acordo com a diretriz do governo Lula (PT) para a corporação: não dar trégua aos terroristas bolsonaristas, monitorá-los constantemente e identificar líderes políticos que os comandam. A informação é do blog do Valdo Cruz no portal G1.

A ideia de identificar os líderes políticos dos movimentos golpistas é acabar com as "ordens que vêm de cima" para desmobilizar tais grupos, de acordo com um auxiliar de Lula.

A PF chegou a infiltrar agentes entre os bolsonaristas que ficaram detidos na Academia Nacional da Polícia Federal para antecipar possíveis reações do grupo. O que os agentes concluíram é que os terroristas bolsonaristas "estão dispostos a praticar qualquer tipo de ato em nome do ex-presidente da República", segundo o blog.

A conduta adotada pela corporação agora difere da adotada quando Jair Bolsonaro (PL) estava no governo. Nos últimos quatro anos, a PF foi utilizada como "uma polícia voltada para proteger o presidente da República e seus aliados" e não se preocupava em investigar os movimentos terroristas que se articulavam em grupos bolsonaristas.

