Ordem no ministério da Saúde é ignorar Bolsonaro e trabalhar

Segundo auxiliares do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Jair Bolsonaro tenta se afastar de responsabilidades envolvendo a pandemia do coronavírus e por conta disto, a ordem interna, é não rebater e seguir o trabalho de combate à covid-19, a exemplo do que tem feito Mandetta edit

Revista Fórum - Segundo auxiliares do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) tenta se afastar de responsabilidades na crise envolvendo a pandemia do coronavírus para jogar no colo do ministro e dos governadores os efeitos negativos na economia.

Por conta disto, a ordem interna, de acordo com o Estadão, é não rebater e seguir o trabalho de combate à covid-19, a exemplo do que tem feito o próprio ministro.

Atacado diariamente por Bolsonaro, Mandetta tem dito a pessoas próximas que quer deixar o cargo no governo.

Ele, no entanto, ressalta que não pedirá demissão e deixará a Bolsonaro o ônus de demiti-lo durante a pandemia do coronavírus.

