Organizador da 'Dança Fora Dilma' diz que se arrepende

247 - Um dos organizadores da "Dança Fora Dilma" em 2015 em Fortaleza, disse que se arrepende de ter organizado o protesto pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT).

A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, que tem como fonte três colegas de faculdade do pesquisar acadêmico. O vídeo, que viralizou entre os que defendiam o golpe contra o mandato da presidenta Dilma, mostra centenas de pessoas dançando uma coreografia enquanto pede a saída da então presidente viralizou.

Segundo a coluna, a história será contada na nova temporada de "Além do Meme", podcast de Chico Felitti que investiga por meses as pessoas ou grupos que ficam famosos na internet. O primeiro episódio estará disponível no Spotify no dia 14.

