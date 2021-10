Organizadores dão como certo que não haverá ato pelo "Fora Bolsonaro" no dia 15

Raimundo Bonfim, coordenador nacional da CMP (Central de Movimentos Populares), afirmou que o ato pelo Fora Bolsonaro vai se incorporar às manifestações do movimento negro, marcadas para o dia 20 de novembro edit

247 - Organizadores do movimento pelo impeachment de Jair Bolsonaro já dão como certo que não haverá ato de rua no dia 15 de novembro. PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, Rede, PV, Cidadania e Solidariedade, além de movimentos sociais, haviam convocado o ato no mês passado.

Raimundo Bonfim, coordenador nacional da CMP (Central de Movimentos Populares), afirmou à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que não há condições políticas para novos projetos da campanha pelo "Fora Bolsonaro". Segundo ele, o principal objetivo agora é expandir a adesão aos atos para além da esquerda.

“A ampliação não resultou em maior participação nos atos, tampouco acrescentou adesões de novos segmentos em prol do impeachment", disse Bonfim, em referência à participação de movimentos de direita nos atos do dia 2 de outubro.

Bonfim afirma ainda que o ato pelo Fora Bolsonaro vai se incorporar às manifestações do movimento negro, marcadas para o dia 20 de novembro.

O movimento queria convidar para os atos do dia 15 os ex-presidentes Lula, Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso e José Sarney.

