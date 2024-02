Orientação na PF é analisar evidências e aprofundar investigação antes de definir próximas etapas sobre Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Na sequência da Operação Tempus Veritatis, deflagrada nesta quinta-feira (8), a Polícia Federal (PF) está imersa na análise minuciosa de todo o material apreendido antes de tomar quaisquer decisões quanto a Jair Bolsonaro (PL), informa Valdo Cruz, do g1.

A ênfase da PF neste momento é na verificação detalhada de todos os itens recolhidos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, visando fortalecer ou até mesmo ampliar a linha de investigação principal. Essa linha sugere que Bolsonaro desempenhou um papel ativo na elaboração de um decreto golpista, o que ele tem negado. >>> Vídeo prova ação golpista de Bolsonaro: "se reagir depois, vai ter um caos"

Os investigadores enfatizam que a operação já situou Bolsonaro "na cena do crime". Contudo, ressaltam a necessidade de aprofundar as investigações antes de considerar a proposição de uma denúncia formal contra ele ao STF. A determinação das autoridades é conduzir todas as etapas com extrema cautela, evitando agir precipitadamente sem embasamento sólido. Dentre o material apreendido na operação desta quinta-feira, destaca-se um documento encontrado na sala de Bolsonaro na sede do Partido Liberal (PL), contendo um discurso que justificava uma possível intervenção militar no país. A PF pretende investigar a origem desse texto. >>> Defesa diz que minuta golpista encontrada em gabinete de Bolsonaro foi enviada por advogado para ele 'tomar conhecimento'

