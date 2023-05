Orlando Silva diz que se Câmara se omitir sobre PL das Fake News, STF vai deliberar

Caso a Câmara não vote a proposta, o STF irá se pronunciar sobre o assunto e definir a interpretação, de acordo com o artigo 19 do Marco Civil da Internet edit

Apoie o 247

Google News

247 — O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), relator do projeto de lei das Fake News, afirmou que caso a Câmara não vote a proposta, o Supremo Tribunal Federal (STF) irá se pronunciar sobre o assunto e definir a interpretação, de acordo com o artigo 19 do Marco Civil da Internet.

Isso resultaria em uma mudança no regime de responsabilidade das grandes empresas de tecnologia, o que seria uma ação omissa e estimularia a intervenção do Judiciário.

O deputado pediu ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para retirar o projeto da discussão em plenário e ter mais tempo para incluir as reivindicações dos deputados no relatório final da matéria.

A proposta só deve voltar ao plenário após o retorno de Lira dos Estados Unidos, em 10 de maio.

Orlando Silva reiterou que a Agência Nacional das Telecomunicações (Anatel) é a opção mais viável para fiscalizar a aplicação da lei, apesar de a maioria dos deputados ter rejeitado a proposta inicial do relator de criar uma entidade específica para essa função.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.