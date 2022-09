Orlando Silva se solidariza com Boulos, ameaçado por bolsonarista armado: 'produto da pregação de ódio feita por Bolsonaro'

“A violência política é produto direto da pregação de ódio feita diariamente por Bolsonaro. Esse verme é responsável e terá que pagar”, escreveu Orlando Silva no Twitter edit

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato a deputado federal Orlando Silva (PCdoB) se solidarizou nas redes sociais com o também candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que foi ameaçado por bolsonarista armado durante atividade de campanha em São Bernardo do Campo (SP), no ABC paulista .

“Minha solidariedade ao amigo Guilherme Boulos, ameaçado com uma arma durante uma panfletagem de campanha. A violência política é produto direto da pregação de ódio feita diariamente por Bolsonaro. Esse verme é responsável e terá que pagar”, escreveu Orlando no Twitter.

Minha solidariedade ao amigo @GuilhermeBoulos, ameaçado com uma arma durante uma panfletagem de campanha.



A violência política é produto direto da pregação de ódio feita diariamente por Bolsonaro. Esse verme é responsável e terá que pagar! September 10, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.