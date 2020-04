Osmar Terra publica fake news sobre Holanda para defender fim de isolamento

“A Holanda que não fez quarentena e não fechou uma loja, já passou do pico da epidee está indo para o fim da epidemia”, disse o ex-ministro do Desenvolvimento Social Osmar Terra (MDB-PR), deputado federal pelo MDB-PR edit

247 - O ex-ministro do Desenvolvimento Social Osmar Terra (MDB-PR), deputado federal pelo MDB-PR, afirmou no Twitter que a Holanda não implementou o isolamento social para evitar a propagação do coronavírus, o que é uma fake news.

“A HOLANDA que não fez quarentena e não fechou uma loja, já passou do pico da epidee está indo para o fim da epidemia”, disse o parlamentar no Twitter.

No dia 15 de março, o governo holandês ordenou o fechamento de todas as escolas, bares, restaurantes, espaços para fumar cannabis e "sex clubs". A confirmação foi dada pelo ministro da Saúde, Bruno Bruins.

"Todos os restaurantes e bares permanecerão fechados a partir das 18H00 de hoje (domingo), assim como os ginásios, saunas, sex clubs e as cofeeshops (locais onde o consumo de cannabis é permitido)", disse.

