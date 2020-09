Outdoor de ruralistas pede 'Mato Grosso fora da Amazônia Legal'

A medida facilita a exploração da Amazônia no Mato Grosso, que é um dos estados com maior número de queimadas no País edit

247 - Um outdoor de ruralistas no Mato Grosso pede que tirem a Amazônia Legal da parcela do estado que engloba a floresta. A medida facilita a exploração da Amazônia no Mato Grosso, que é um dos estados com maior número de queimadas no País.

Então está combinado: o estado que rivaliza c/o Pará a liderança no ranking de queimadas - e que devastou o Cerrado - descobriu a solução p/resolver o “problema” de estar inserido no bioma amazônico. Risca a Amazônia do mapa! Não há agronegócio s/floresta protegida! #Grosseria pic.twitter.com/7NjO5NRFWN — André Trigueiro (@andretrig) September 21, 2020

