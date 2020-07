Outro candidato ao MEC, reitor do ITA deve conversar com Bolsonaro nesta quarta

Anderson Correia, atual reitor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), tem apoio de integrantes da ala militar do governo, mas enfrenta resistências de membros da ala ideológica e do Ministério da Ciência e Tecnologia edit

247 - Mais um candidato para ocupar o cargo de ministro da Educação deve conversar com Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (8). Anderson Correia, atual reitor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), já foi avisado por auxiliares presidenciais para se preparar para uma conversa por telefone ou videoconferência. A reportagem é do canal CNN Brasil.

Anderson Correia conta com apoio de integrantes da ala militar do governo por ocupar o cargo de reitor do ITA, mas enfrenta resistências de membros da ala ideológica e do Ministério da Ciência e Tecnologia, acrescenta a reportagem.

Bolsonaro também conversou na terça-feira (7) com outro candidato ao MEC: o pastor Milton Ribeiro, membro da Comissão de Ética Pública da Presidência, indicado pelo próprio Bolsonaro e apoiado pela ala evangélica do governo.

